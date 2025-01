Liberoquotidiano.it - "Avete speso 800 milioni...": Malpezzi attacca in diretta? Demastro la spiana con 3 parole | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Il centro in Albania è costato 800di euro per gli italiani e non ha ancora ospitato nessuno e questo è un dato di fatto": la senatrice del Partito democratico Simonalo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, riferendosi ai centri per migranti alla base dell'accordo tra Giorgia Meloni e il premier albanese Edi Rama. Mentre parlava di cifre, però, la dem è stata interrotta da Andrea Delmastro, sottosegretario al ministero della Giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia, pure lui ospite del talk, che ha detto: "4,8 miliardi di euro all'anno per l'accoglienza diffusa vi siete fatti voi". Delmastro, insomma, ha sottolineato come le cifre spese dal governo Meloni per contenere e controllare il fenomeno migratorio in Italia siano ben poca cosa rispetto a quantodalla sinistra negli anni passati, nonostante le lamentele delle opposizioni contro l'accordo con l'Albania.