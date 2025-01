Cataniatoday.it - Autolinee d'oro, il colosso siciliano dei pullman guida le aziende in corsa per il maxi appalto della Regione

Leggi su Cataniatoday.it

In dirittura d'arrivo la gara internazionale da 883 milioni di euro bandita dallaSiciliana per assegnare i servizi di trasporto pubblico extraurbano su gomma. Le ditte di- grandi e meno grandi - che da decenni gestiscono i collegamenti in Sicilia hanno risposto compatte al.