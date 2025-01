Ecodibergamo.it - Atalanta, Gasp a Barcellona con il 3-4-1-2: Pasalic alle spalle di Cdk-Retegui - Il video degli allenamenti

CALCIO. Martedì 28 gennaio il tecnico nerazzurro ha convocato 23 giocatori per la gara di mercoledì 29 (21) contro i blaugrana. In difesa torna Hien, de Roon recuperato in mediana, Bellanova e Ruggeri favoriti sulle fasce.