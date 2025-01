Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 27 Gennaio 2025. Il Conte di Montecristo a +96K (dal 28.02 al 28.17%), GF +63K (dal 16.85 al 17.1%)

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,27, insu Rai1 Ildi, in onda dalle 21:43 alle 23:32, ha interessato 5.395.000 spettatori pari al 28.17% di share. Su Canale5 Grande Fratello, dalle 21:39 alle 1:21, ha conquistato 2.360.000 spettatori con uno share del 17,1% (Night a 1.005.000 e il 26.12%, Live a 539.000 e il 16.05%). Su Rai2, dopo la presentazione (779.000 – 3.52%), la replica di Boss in Incognito intrattiene 1.074.000 spettatori pari al 6.02%. Su Italia1 Avengers: Infinity War incolla davanti al video 1.364.000 spettatori (7.82%). Su Rai3, dopo la presentazione (574.000 – 2.6%), Lo Stato delle Cose segna 537.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Quarta Repubblicaizza un a.m. di 679.000 spettatori (4.35%). Su La7 La tregua raggiunge 828.000 spettatori e il 4.