Ascolti TV | Lunedì 27 Gennaio 2025 Il Conte di Montecristo vince col 28% lontano il GF 16 9%

Nella serata di ieri,27, su Rai1 Ildiha interessato 5.299.000 spettatori pari al 28% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.297.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 1.071.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Avengers: Infinity War incolla davanti al video 1.354.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 533.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 673.000 spettatori (4.4%). Su La7 La tregua raggiunge 825.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 443.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Non Hanno un Amico con Luca Bizzarri raduna 491.000 spettatori (2.5%). Sul 20 Survive the Game fa sintonizzare 313.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Wrong Turn – The Foundation è scelto da .