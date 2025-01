Ascolti tv 27 gennaio ‘Il Conte di Montecristo’ su Rai1 vince col 28%

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Anche la terza serata de ‘Ildila sfida degli. La serie tv, in onda ieri su, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 5.299.000 spettatori e il 28% di share. Al secondo posto ‘Grande Fratello’ su Canale 5, con 2.297.000 spettatori e il 16.9% di share. Terzo posto per ‘Avengers: Infinity War’ su Italia 1, con 1.354.000 spettatori e il 7.9% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Boss in Incognito’ su Rai2 (1.071.000 spettatori, share 6.1%), ‘La tregua’ su La7 (825.000 spettatori, share 4.3%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (673.000 spettatori, share 4.4%), ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3 (533.000 spettatori, share 3 %), ‘Non Hanno un Amico’ sul Nove (491.000 spettatori, share 2.5%), ‘4 Hotel’ su Tv8 (443.000 spettatori, share 2.