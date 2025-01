Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, uomo trovato morto in casa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 28 gennaio 2025 – Undi 50 anni è statonell'abitazione di via Pretoriana addove vivere da qualche tempo; era di origini siciliane ed era arrivato adper lavorare ai Musei Civici. Nel pomeriggio di oggi colleghi di lavoro, non avendo sue notizie da un po' e non riuscendo a contattarlo, hanno dato l'allarme. Nell'appartamento dove vivere da solo sono giunti quindi i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Una volta aperta la porta d'ingresso, ai soccorritori si è palesata, purtroppo, la presenza del 50enne che non dava alcun segno di vita. La morte risaliva a qualche ora precedente la scoperta del cadavere. Ai sanitari non è rimasto altro da fare che certificare l'ormai avvenuta morte di Filippo Cantale. Dai primi accertamenti non c'è nessun dubbio che si sia trattato di una morte naturale, probabilmente causata da un infarto; per cui la salma è già stata messa a disposizione dei familiari che sono stati tempestivamente avvisati e che domani giungeranno addalla Sicilia.