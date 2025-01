Firenzetoday.it - Arriva la tramvia

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna foto sta suscitando sui social centinaia di commenti di protesta. È l'inizio del taglio di alcuni alberi sani in viale Giannotti, a Gavinana, per fare spazio alla linea 3.2.1 della, quella che collegherà piazza della.