Arezzonotizie.it - Arezzo, l'allenatore non si tocca. Manzo: "Avanti con Troise ma ora voglio i risultati"

Leggi su Arezzonotizie.it

"Non ho contattato nessun, né Mirko Conte ne altri. Questa non è la mia intenzione né quella del direttore sportivo. E non mi convince la tesi secondo cui tutti i mali dell'siano riconducibili a: in queste ore sto facendo delle riflessioni con il mister, non sul mister.