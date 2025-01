Ardea, armati di pistola rapinano un negozio per più di mille euro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 gennaio 2025- I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 32enne italiano gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.Lo scorso pomeriggio, verso le 17:30, è stata segnalata al 112 una rapina consumata in undi articoli per la casa, commessa da due persone che, con il volto travisato e casco indossato,disi sarebbero fatti consegnare la somma contenuta nelle casse, circa 1.350, e sarebbero poi fuggiti a bordo di un motoveicolo.Appena ricevuta la nota via radio, una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile ha intercettato una moto con a bordo due uomini che, alla loro vista, aumentava repentinamente la velocità e tentava di dileguarsi. Ne scaturiva un inseguimento che proseguiva all’interno di un terreno agricolo dove il motoveicolo perdeva il controllo.