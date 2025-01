Fanpage.it - Apre una confezione di Ovetti Kinder sigillata da 29 anni: la sorpresa è lo stato del cioccolato

Dario Pietrobono, classe 1988, è uno dei collezionisti di Sorpresinecon la raccolta più grande in Italia. Nelle ultime settimane ha iniziato a pubblicare una serie di video in cui scartache provengono direttamente dagli'90. Le sorpresine sono in ottimo, non si può dire la stessa cosa della cioccolata con cui sono rivestite.