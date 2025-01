Anziani domani presentazione della ‘Carta di Napoli’ per tutela dei diritti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – 50&Più, l’associazione del sistema Confcommercio, e l’Ordine dei GiornalistiCampania presentano mercoledì alle 10.30 in via Partenope 5 ladi, il Protocollo per ladeidelle persone anziane. Il documento, siglato da Lorenzo Francesconi, Segretario generale 50&Più, e Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei GiornalistiCampania, è il .