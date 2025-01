Anno sabbatico per i docenti all’80% dello stipendio come a Bolzano | lo chiede Pacifico Anief

Leggi su Orizzontescuola.it

per iretribuito all'80%: loMarcello, presidente nazionale. "Chiediamo di cambiare la legge e di rendere disponibili le risorse perché non esistonodi serie A e serie B. Quello che è previsto in provincia dideve essere esteso al personale docente di tutto il territorio nazionale" afferma il leadera Orizzonte Scuola.L'articoloper i: lo) .