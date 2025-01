Lanazione.it - Ance Umbria, borse di studio per 30 mila euro per gli studenti

Perugia, 28 gennaio 2025 –ha indetto un bando per l’assegnazione didiper un valore complessivo di 30per i ragazzi che decideranno di iscriversi agli Istituti Tecnici umbri ad indirizzo CAT (ex “Geometri”) che hanno aderito alla “Rete Scuol”. L’iniziativa fa parte dell’ambizioso progetto “Rete Scuol”, un accordo di sviluppo e formazione che, promosso da, coinvolge gli Istituti tecnici CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) della regione. In particolare,si occuperà degli aspetti professionalizzanti, con una particolare attenzione all’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita nel mondo del lavoro. La Rete nasce nell’ambito di un Protocollo d’Intesa, siglato il 2 ottobre 2024 (a cui si riferiscono le foto allegate) trae l’Istituto ITET “Aldo Capitini” di Perugia, originato da un forte e comune intento di valorizzare le capacità professionali e il capitale umano nella filiera delle costruzioni, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione.