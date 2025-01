Zon.it - Amalfi, arrestato per falsificazione di documenti

Il 24 gennaio u.s., ad, i Carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile hanno proceduto all’per “possesso e fabbricazione didi identificazione falsi”, un uomo, in quanto, lo stesso secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, alla guida di un veicolo deteneva una patente di guida ed una carta di identità di nazionalità belga contraffatte.Segui ZON.IT su Google News.