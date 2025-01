Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme | l’annuncio con la foto del bacio sui social

Leggi su Open.online

Era il 12 agosto dello scorso anno, poco più di 5 mesi fa, quandoannunciarono la loro separazione. Sposati dal 2017 e genitori di quattro bambini, una delle coppie vip più note dello spettacolo italiano mettevano fine al loro matrimonio spiegando che «non c’è stata in alcun momento mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni continue che poco alla volta hanno consumato la relazione». Nessun tradimento, assicurava il calciatore che oggi indossa la maglia del Milan. «Nessuna terza persona, ringrazioper il marito ed il padre che è sempre stato. Ci eravamo promessi che la nostra non sarebbe mai diventata una relazione tossica, e viste le attuali incomprensioni non vogliamo farci del male», confermava la modella e influencer. Dopo le voci insistenti di un loro riavvicinamento, anche sulla base della conclusione di un rapporto con i sentimenti però ancora forti tra i due,stati proprio