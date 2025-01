Fanpage.it - Alvaro Morata conferma il ritorno con Alice Campello: “Vogliamo darci una seconda possibilità”

Dopo la notizia deldicon, data in anteprima da Alessandro Rosica, la stampa spagnola si è mossa per cercare unadai diretti interessati.presto arrivata dal calciatore che, contattato dal giornalista Javier de Hoyos, ha ammesso: "Non voglio raccontare sciocchezze. Sì, ci stiamo dando unaopportunità".