Almasri, Meloni indagata. Avviso di garanzia pure per Mantovano, Nordio e Piantedosi. LIVE

L'annuncio della premier in un video: "Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato undiper i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino". Tajani: "Sembra una ripicca per la riforma della Giustizia". Salvini: "Vergogna"