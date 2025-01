Forlitoday.it - Alluvione, de Pascale: "Le colpe? Di tutti, ma è un dibattito inutile. Serve un cambio di passo sulle opere"

Leggi su Forlitoday.it

"Di fronte ad eventi di questa portata non si schivano le pallottole come in Matrix". Eppurealluvioni avvenute in Emilia-Romagna negli ultimi anni, la "reazione della Repubblica e' stata insufficiente". Lo ha detto il presidente della Regione Michele derelazionando sull'