Riminitoday.it - Alice Parma (Pd) al commissario Curcio: “Valmarecchia e Santarcangelo, continuare con la ricostruzione"

Leggi su Riminitoday.it

Seduta di consiglio regionale in presenza dell’ingegnere Fabrizio, nuovostraordinario per l’alluvione in Romagna., vice capogruppo Pd in Assemblea legislativa, dopo aver augurato buon lavoro alla struttura commissariale, va subito al punto. “L’alluvione del 2023 e.