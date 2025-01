Ravennatoday.it - Alessandro Albertin racconta a teatro il coraggio di Perlasca

Leggi su Ravennatoday.it

Dopo il "sold out" registrato in occasione della prima serata, la rassegna di prosa Sipario 13 prosegue con lo spettacolo ". Ildi dire no". Sabato 1 febbraio (alle 21)porterà sul palco delBinario di Cotignola il racconto affascinante, travolgente e.