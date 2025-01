Ravennatoday.it - Al via il nuovo tour dei Colla Zio: tappa inaugurale al Bronson Club

Leggi su Ravennatoday.it

Sabato 1 febbraio aldi Ravenna (Via Cella 50, Madonna Dell'Albero, RA), iZio tornano dopo un anno di pausa per dare il via al loro2025, inaugurando la loro nuova era musicale. I biglietti per il ritorno live deiZio disponibili su Dice.Nel frattempo, iZio.