Lortica.it - Ai Stories: Settimana di classe

Leggi su Lortica.it

Unadi 7 giorni? Non serve più.Il lavoro è smart, la famiglia è aperta, la società è flessibile.La prossima? Inizierà mercoledì. Tre giorni lavorativi e poi festa. Tutti fuori.Quella dopo potrebbe iniziare di venerdì. Poche ore di lavoro e poi spritz. Tutti al bar.Almeno tre settimane consecutive inizieranno di sabato. Un ponte fa bene a tutti. Tra Calabria e Sicilia le settimane saranno 6: un ponte lungo.D’autunno di lunedì.I martedì saranno grassi.D’inverno di mercoledì.I giovedì faranno primavera.D’estate i venerdì.Il sabato sarà battuto all’asta.Le feste solo di domenica.Unadi sette giorni? Non fa più comodo.Non serve più a nessuno.L’ora legale andrà a braccetto con lacaratteriale. Il mese concettuale. L’anno fa un po’ come ti pare.