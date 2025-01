Anteprima24.it - “Adriano: i misteri di Roma”: lo spettacolo al Teatro Comunale di Benevento

Tempo di lettura: 2 minutialdiin scena il prossimo 2 marzo 2025 ore 18.00. La compagnia è stata già presente anel mese di luglio 2024 nella suggestiva location delno dove mise in scena losu Leonardo Da Vinci (produzione 2023).Lodel 2/3 sull’imperatoreè una produzione 2025( l’ottava produzione della compagnia )ed è un multigenere infatti Kevin Arduini, direttore artistico – coreografo e regista – armonizza sul palco diversi genere d’arte come la musica, il canto, la danza e la recitazione. Per illustrare l’evento alla Presenza dell’assessore alla cultura del Comune e della presidente della commissione cultura del comune, il regista insieme ad alcuni protagonisti, sarà presente alla conferenza stampa a cui vi invitiamo ad essere presenti il giorno 19 febbraio alle ore 11 presso Palazzo Mosti nell’Aula consiliare.