Riminitoday.it - Addio allo storico segretario generale della Cisl di Rimini. "Ha dedicato tutta la vita al sindacato"

Leggi su Riminitoday.it

LaRomagna e i sindacati sono in lutto per la scomparsa di Alberico Cerbari,sindacalistadi. Nato a Sant’agata Feltria, si trasferì a Milano per lavorare a soli 19 anni come metalmeccanico presso l’Alfa Romeo. Un incidente sul lavoro ad un collega e l’amicizia con.