Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 28 gennaio: Alfredo Foni ed altre ricorrenze

28edIn molto gli attribuiscono la nascita del libero. Sosteneva che fosse necessario arretrare un elemento alle spalle dei difensori, in modo da garantire loro maggior protezione. Scrisse Andrea Schianchi sullo speciale (iniziativa della Gazzetta dello Sport) per i 110 anni dell’Inter: “A ricoprire quel ruolo in nerazzurro fu Ivano Blason, che era sempre stato un ruvido terzino destro. Venne spostato alle spalle della retroguardia e, contemporaneamente, Armano si trasformò da ala destra in laterale difensivo. Nacque così il mestiere del tornante. Quell’Inter non faceva spettacolo, però era solida, tenace, grintosa”. Il 281985 si spegneva, tecnico degli scudetti del 1953 e ’54. Da giocatore vinse una Coppa Italia con la Juventus, conquistando l’oro olimpico a Berlino nel 1936 e il titolo iridato due anni dopo.