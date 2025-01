Ilrestodelcarlino.it - Academy, playoff ipotecati. Lugo ko, ma le basta una vittoria

La Raggisolarisvince 67-58 (21-9; 36-29; 56-49) il derby con gli Aviatorse sale al secondo posto, mettendo più di una ipoteca sulla qualificazione alla Poule Play Off, che premierà le prime cinque al termine della stagione regolare. Ad entrambeunanelle restanti tre partite per centrare l’obiettivo e per raggiungere il Lusa Massa Lombarda, già qualificatasi. Massa perde in casa di Bertinoro 73-80 (18-12; 36-27; 59-46), ma questo ko non cambia la classifica, perché vincendo giovedì il recupero casalingo con l’International Imola, ultima della classe, conquisterebbe matematicamente il primo posto. Per uno scherzo del calendario, Massa e Imola si affronteranno nuovamente lunedì al PalaRuggi nel posticipo della nona giornata di ritorno. Faenza egiocheranno invece sabato: l’alle 18.