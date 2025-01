Quotidiano.net - Abruzzesi di successo riuniti in un’associazione: "Rete di progetti e idee"

L’Abruzzo protagonista di una serata a Milano che ha visto come ospiti d’eccezione Attilio Fontana, governatore della Lombardia, Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, Eugenio Giani, governatore della Toscana. Assieme a loro, Gabriele Gravina, presidente della Figc, Giuseppe Gola, ad di Open Fiber, e altri big di diversi settori. Tema dell’incontro il lancio di "Extra - Land of quality life & opportunities", nuova associazione che unisce tutti gliche, al di fuori della loro regione, si sono distinti per attività di. La presentazione si è tenuta nel ristorante "Penelope a Casa", fondato dagliFrancesca Caldarelli e Tonio Liuzzi, ex pilota di Formula 1. A riunire tutti ci ha pensato l’editore Alberto Leonardis, anch’egli abruzzese. "L’associazione – ha detto Leonardis – ha come obiettivo la crescita dell’Abruzzo attraverso il sostegno e la valorizzazione delle esperienze didi, ma anche quello di costruire reti per portaree valore nelle loro nuove regioni di residenza".