Trevisotoday.it - Abbandonano rifiuti all’EcoCentro, incastrati dalle telecamere e multati

Leggi su Trevisotoday.it

Una ripresa degli abbandoni di rifiuto presso l’EcoCentro di via Tommaso Salsa a Carbonera ha spinto la Vigilanza Ambientale del Consiglio di Bacino Priula ad intensificare i controlli in questo sito, già bersaglio in passato di simili comportamenti illeciti. Grazie alle indagini, effettuate in.