Avellinotoday.it - A16 Napoli-Canosa, chiusura temporanea della stazione di Avellino est

Leggi su Avellinotoday.it

Sulla A16, per consentire lavori di sostituzionesegnaletica verticale, dalle 00:00 alle 3:00 di venerdì 31 gennaio, sarà chiusa ladiest, in uscita per chi proviene dae da.In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni.