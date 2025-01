Romatoday.it - A Roma arrivano 3500 tifosi dell'Eintracht. La polizia "chiude" il centro, vietato alcol in vetro

Leggi su Romatoday.it

Il rischio scontri è alto.blindata per l'arrivo in città di circa'Eintrach Francoforte. Ultras tedeschi che già nel 2023 crearono disordini in occasionea trasferta - vietata - che giocarono a Napoli, dove fre le altre cose incendiarono una volante. Già.