Vanityfair.it - A Roccaraso 10mila turisti «mordi e fuggi» in una sola domenica, l'albergatrice: «Per noi è una tragedia, i nostri clienti stanno cancellando le prenotazioni»

Qualche influencer che ne parla su Tik Tok e gite in bus a 20 € andata e ritorno con colazione. È stato così che il paese abruzzese si è ritrovato invaso da migliaia di, senza avere però i servizi per gestirli. Ecco perché l'overtourism è un problema per tutti