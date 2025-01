Latinatoday.it - Zuppel in prestito dal Trapani, il Latina potenzia l'attacco

Leggi su Latinatoday.it

Ha 23 anni compiuti il primo dell’anno e in Serie C ha collezionato più di presenze. Diegoviene acon la formula del presito dal, con cui ha siglato un biennale. Difficile trovare spazio in unatomico come quello siciliano, comunque smantellato dalla rivoluzione di.