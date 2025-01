Metropolitanmagazine.it - Zoologist, scopriamo insieme le fragranze del brand: parte 2

– Il teamPerfumes è affascinato dagli animali senza limiti. I loro habitat, i loro comportamenti e il loro aspetto; le loro somiglianze e differenze con gli umani e persino i loro odori danno molto su cui riflettere. La loro astuzia ci ispira, la loro agilità risuona con i nostri istinti primordiali e la loro tenerezza ci fa ridere.La loro linea di profumi cattura le idiosincrasie del regno animale e le trasforma in profumi insoliti, belli, divertenti e persino scioccanti. Questi profumi ci ricollegheranno alle molteplici delizie del mondo naturale.I prodotti diPerfumes sono privi di muschi naturali di origine animale; sono stati sostituiti con quelli sintetici per motivi etici. Non vogliono danneggiare gli animali per poter avere un buon profumo.Perfumes è stata fondata da Victor Wong nel 2013 ed è un’orgogliosa azienda canadese con sede a Toronto.