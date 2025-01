Ilnapolista.it - Wilander: «Sinner è come un cane che insegue un frisbee, su ogni palla»

“Questo match tra Jannike Alexander Zverev lo ha confermato in modo eclatante: più dialtro, una finale del Grande Slam è soprattutto una lotta mentale.ha vinto a mani basse. Mette così tanta intensità mentale incolpo che la partita diventa un inferno per il suo avversario”. Matstraduce la testa diper noi comuni mortali. Nella sua rubrica su L’Equipe usa un paragone animale: “Non molla mai la presa,unche cerca di catturare un: ilnon aspetta che l’oggetto cada, ma va a prenderlo entro un secondo.fa lo stesso con. A differenza di Zverev, lui non la aspetta, ma si lancia su di lei per fare qualcosa”.“Il tennis diè proattivo e il suo gioco mentale è incredibilmente intenso. Né Alcaraz, né Zverev, né Medvedev possono dire lo stesso.