Veronasera.it - "Vuelvo al Sur", un viaggio senza tempo nelle radici del tango al Teatro Ristori di Verona

Leggi su Veronasera.it

Ilpiù autentico, dalle origini ai giorni nostri, è in arrivo aldi, venerdì 31 gennaio con inizio alle 20.30, per il primo appuntamento dell’anno della rassegna “Danza”. Dopo il grande successo dello spettacolo Noche de Buenos Aires è arrivata in Italia, e per la.