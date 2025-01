Napolitoday.it - Visto per voi, un Bob Dylan mai raccontato così

Leggi su Napolitoday.it

Timothée Chalamet prenderà probabilmente l’Oscar, la nomination c’è già. Blowin' in the Wind, la canzone manifesto contro ogni sopraffazione gli porterà la statuetta. Lui non recita, lui é Bob, parla come lui, biascica come lui, scapigliato come lui. E’ scontroso come il Bob che non andò a.