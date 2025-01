Cataniatoday.it - Visite guidate all’Orto Botanico

Gli appuntamenti di febbraio 2025 con i percorsi guidati saranno per sabato 1, 8, 15 e 22 febbraio alle 15:00 e domenica 2, 9 e 23 febbraio alle 11:00. Il team di Officine Culturali vi condurrà in un viaggio tra i verdi e profumati viali del museo verde per ammirare le collezioni custodite.