Romatoday.it - VIDEO | Il ladro fermato da due passeggeri dopo aver spaccato il vetro e rubato nel gabbiotto della stazione

Leggi su Romatoday.it

Non si sono girati dall'altra parte. Anzi, prima con il telefono in mano per riprendere le sue malefatte e poi con le loro forze hannoile hanno recuperato la refurtiva. Rischiando di essere a loro volta aggrediti dal malvivente armato di un paio di grosse forbici. È quanto.