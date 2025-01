Monrealelive.it - Via alla concessione del Contributo Sostitutivo Servizio Trasporto Disabili verso Centri di Riabilitazione

Leggi su Monrealelive.it

Monreale – L’Amministrazione comunale rende noto che sono aperte le iscrizioni per agevolare i soggettiattraun intervento di spesa per uso di autovettura propria o di un familiare per soli fini riabilitativi. Hanno titolo a richiedere l’erogazione del(rimborso spese benzina persone affette datà) deldiai soli .(Monrealelive.it)