Lapresse.it - Venezuela: elezioni parlamentari si terranno il 27 aprile

Milano, 27 gen. (LaPresse) – Elvis Amoroso, presidente del Consiglio elettorale nazionale, ha annunciato che leinsiil prossimo 27. Ini saranno chiamati alle urne dopo la contestata vittoria del presidente in carica Nicolas Maduro per eleggere i deputati all’Assemblea nazionale, i sindaci e i governatori, nonché i rappresentanti dei consigli regionali e dei consigli comunali. Lo riporta El Nacional. Il Consiglio elettorale nazionale, anche se non ha pubblicato le prove che dimostrano che Maduro abbia vinto lepresidenziali del 28 luglio, ha precisato che i partiti politici dovranno firmare un documento in cui si impegnano a “rispettare e osservare” i risultati delle