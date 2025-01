.com - Vela d’epoca, concluso a Varese il convegno ‘Tra legno e acqua’, cresce la presenza femminile nel restauro

(Adnkronos) – La decima edizione del“Trae Acqua”, conclusasi sabato 25 gennaio 2025 presso la splendida dimora in stile neogotico che ospita il Centro Congressi Ville Ponti di, ha riconfermato l’interesse nei confronti dei temi legati alla conservazione del patrimonio navale storico. Il congresso, scrive l’organizzazione, è stato organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’AVEV (Associazione VeleVerbano), presiedute dal piacentino Paolo Sivelli. I partecipanti, provenienti da numerose regioni d’Italia, hanno potuto assistere ad una decina di qualificate relazioni, moderate da Pierre Ley e dallo storico Giovanni Panella. L’importantein termini numerici tra i relatori è stata l’occasione per presentare un mondo, come quello dele delle professioni ad esso legato, che oggi riesce ad essere espressione di talenti e professionalità al di là del genere.