Forlitoday.it - Uno spazio di confronto "per una Forlì migliore", nasce Casa Azzurra: la sede di Forza Italia si mette al servizio dei cittadini

Leggi su Forlitoday.it

Un luogo per ascoltare ie per risolvere i problemi di. Con queste parole la parlamentare Rosaria Tassinari ha inaugurato, luogo che sorgerà in piazza Saffi nelladi, dove ognuno potrà recarsi per parlare con gli iscritti al partito, avendo la.