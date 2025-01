Arezzonotizie.it - Una sedia vuota per ogni vita persa. L'omaggio di Castiglioni alla Shoah

Dopo l’evento di sabato 25 gennaio svoltosi al Teatro dell’ex Collegio Santa Chiara, durante il quale è stato proiettato il film israelo-canadese “Activa. The Spirit of Hannah Arendt” sulladi Hannah Arendt, a Castiglion Fiorentino continuano le iniziative in occasione della Giornata.