Un brano nato per raccontare sogni insicurezze e la bellezza di ciò che siamo Il cantautore pronto a salire sul palco dell' Ariston per la prima volta

(askanews) – Lucio Corsi parteciperà alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (11-15 febbraio 2025), in gara per la, con ilVolevo essere un duro. Iltoscano racconta così il suo rapporto con il Festival: «Sono legato ai ricordi di un Sanremo che non ho vissuto, un Sanremo di quando non ero, ma che ho recuperato, andando a scavare, spinto dalla passione per la musica, ovvero le esibizioni di Ivan Graziani con Maledette malelingue e benedetto Rock & Roll, quello di Vasco, con il microfono in tasca che va via dalfinendo la canzone, e quello di Rino Gaetano col frac. Queste sono le esibizioni che mi porto più nel cuore. È ildel festivala canzone italiana». Sanremo 2025: i 30 cantanti Big, chi sono guarda le foto «Io rincorro le canzoni da quando ero bambino, perciò è un grande onore per mesu quel