Ilgiorno.it - Uggiate, scarpe e accessori di pitone e coccodrillo: sequestrata in dogana merce per 25mila euro

Leggi su Ilgiorno.it

con Ronago (Como), 27 gennaio 2025 – E’ stato fermato in prossimità del valico dicon Ronago, nei giorni scorsi, da una pattuglia della Guardia di finanza del Gruppo di Ponte Chiasso. L’uomo, un italiano di 25 anni residente in Svizzera, trasportava diversi scatoloni di, nonostante sostenesse di non aver nulla da dichiarare. Ma all’interno dei colli, i militari hanno però trovato numerosidi abbigliamento dai modelli e colori stravaganti, realizzati con pelli esotiche da parte di una società svizzera del settore dell’abbigliamento di lusso: alligatore,. In tutto 22 borse, 18 cinture e 30 calzature. E’ inoltre emerso che la, scortata da formulari di riesportazione Cites per la Svizzera, aveva un valore di circa. I militari hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo per contrabbando di quanto trovato ma, vista la particolarità degli articoli, hanno chiesto il supporto della Squadra Cites del Gruppo Ponte Chiasso, specializzata in questo settore.