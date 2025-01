Inter-news.it - UFFICIALE – La Juventus comunica un arrivo a 20 giorni dall’Inter

Laha appena ufficializzato l’di un nuovo giocatore, dopo l’addiodel brasiliano Danilo nel pomeriggio. Contro l’Inter ci sarà.TO– Laufficializza l’di Renato Veiga dal Chelsea. Di seguito ilto del club bianconero: “Football Club S.p.A.di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.