Udinetoday.it - UdinJump, altre due atlete top parteciperanno all'edizione 2025

Leggi su Udinetoday.it

Non solo la primatista mondiale e campionessa olimpica Yaroslava Mahuchikh alla settimadiDevelopment, meeting esclusivamente dedicato al salto in alto, in programma giovedì 6 febbraio al Pala Indoor Ovidio Bernes di Udine. Hanno accettato l’invito degli organizzatori di far.