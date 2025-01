Tv | Rai2 torna Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile

Leggi su Ildenaro.it

L’attesa sta per terminare: da martedì al 28 gennaio alle 21.20 su Rai 2uno dei programmi più amati e apprezzati dal pubblico, ‘’ conDe. Anche la nuova edizione del comedy show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, conferma la sua unica regola: divertirsi. Nel cast del programma, giunto all’undicesima edizione, la settima guidata daDe, sono confermati Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni diventate cult. Dieci le puntate, ognuna, come da tradizione, con un tema diverso, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, dove, ogni settimana, arriveranno vecchi e nuovi amici: comici, attori, personaggi dello spettacolo, pronti a mettersi gioco con le varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate.