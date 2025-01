Lanazione.it - "Tutelare le forze dell’ordine": Fdi raccoglie firme

PERUGIA – Tanti cittadini hanno lasciato la propria firma ieri mattina a Fontivegge, dove il Coordinamento comunale di Perugia di Fratelli d’Italia ha organizzato una raccolta dia sostegno della proposta di legge per l’inasprimento delle pene per i reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale e per l’implementazione degli strumenti di difesa e di tutela legale. Questo appuntamento si inserisce all’interno della campagna nazionale di Fratelli d’Italia nelle maggiori città italiane. "Abbiamo scelto la spazio antistante la stazione principale di Perugia per questa nostra iniziativa – spiega il coordinatore perugino Filippo Vitali – essendo un luogo in cui le nostresono maggiormente impegnate per garantire l’ordine pubblico, come restituzione di una gratitudine nostra e della cittadinanza.